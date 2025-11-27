Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den İsrail'e Batı Şeria Uyarısı

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti artırmasını kınayarak, İsrail'e uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirme ve Filistin nüfusunu koruma çağrısında bulundu.

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) verilerine göre, İsrail'in ekimde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 264 saldırı gerçekleştirdiği ve bunun, 2006'dan bu yana bir ayda tespit edilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddeti artırmasını güçlü bir şekilde kınıyoruz. İsrail'e uluslararası hukukun yükümlülüklerini yerine getirme ve Filistin nüfusunu koruma çağrısında bulunuyoruz. İsrail, bu saldırıların sorumlularından hesap sormalı ve şiddeti önlemeli." ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria'da yaşananların uzun vadeli barış ve güvenliği tehlikeye attığına, Gazze'deki ateşkes planını dengesizleştirdiğine işaret edilen açıklamada, saldırıların bir an evvel son bulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan en büyük Yahudi yerleşimlerinden olan Maale Adumim'in genişletilmesini öngören E1 projesi kapsamında son 3 haftada 3 binden fazla yasa dışı konutun yapımının onaylandığına vurgu yapılarak, İsrail'in bu politikasından vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin bölgede adil ve kapsamlı bir çözüme olan bağlılıklarını teyit ettiği, müzakere yoluyla sağlanacak iki devletli çözümü desteklediği kaydedildi.

İsrail tarafından Gazze'de işlenen soykırımın başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda en az 993 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli de yaralandı.