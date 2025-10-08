Fransa, Alıkoyulan Aktivistlerin Ülkesine Dönebilmesi İçin Çalışıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İsrail'in alıkoyduğu Fransız aktivistlerin, ülkelerine hızlıca dönebilmelerinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

Confavreux, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'yla hareket eden Thousand Madleens to Gaza (Gazze'ye Binlerce Madleen) filosuna ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze istikametindeki Thousand Madleens filosu İsrail makamları tarafından bu sabah alıkonuldu." ifadesini kullanan Confavreux, filoya katılan aktivistlerin güvenliğinin, konsolosluk desteği haklarının sağlanmasının ve Fransa'ya hızlıca dönebilmelerinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Confavreux, Gazze'ye Binlerce Madleen filosuna katılan aktivistlerin hepsinin Fransa'nın Başkonsolosluğu ile iletişime geçmediğini kaydederek, bu durumun kimliklerinin tespit edilmesini ve aileleriyle bağlantı kurulmasını zorlaştırdığını vurguladı.

"Onları iletişim bilgilerini, Kriz ve Destek Merkezi'ne veya Fransa'nın Tel Aviv'deki Başkonsolosluğuna iletmeye çağırıyoruz." ifadesini kullanan Confavreux, Fransa'nın İsrail'deki Büyükelçiliği ve Tel Aviv'deki Başkonsolosluğu ekiplerinin Fransız aktivistlerin hakkı olan konsolosluk desteğini en kısa sürede sağlamak için seferber olduğunu belirtti.

Confavreux, Fransa'nın bölgedeki önceliğinin ateşkesin sağlanması, esirlerin tamamının serbest bırakılması ve Gazze'ye büyük çapta insani yardımın girebilmesi olduğunu kaydetti.