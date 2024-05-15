Fransa, Afrika'da Temiz Pişirme İçin 2,2 Milyar Dolarlık Fon Taahhüdünde Bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te 60'a yakın ülkenin temsil edildiği zirvede, Afrika'da temiz pişirme olanakları için 2,2 milyar dolarlık fon taahhüdü yapıldığı bildirildi.

Uluslararası Enerji Ajansından (IEA) yapılan açıklamaya göre, Paris'te Afrika'da temiz pişirme olanaklarının görüşüldüğü zirve düzenlendi.

IEA, Tanzanya, Norveç ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) eş başkanlığında düzenlenen zirveye, yaklaşık 60 ülke 1000 kadar delegeyle katıldı.

Özel sektörden de katılımın olduğu zirvede, Afrika'da temiz pişirme olanakları için 2,2 milyar dolarlık fon taahhüdü yapıldı.

1 milyardan fazlası Afrika'da olmak üzere dünya genelinde 2 milyardan fazla insan temiz pişirme olanaklarına erişemiyor.

Afrika'da temiz pişirme olanaklarına ulaşamayanlar, genellikle ateş yakmak için kömür, odun, tarımsal atık veya hayvan gübresini yakıt olarak kullanıyor ve sağlık açısından çok kötü sonuçlar doğuran zehirli duman soluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirve kapsamında farklı devlet yetkilileriyle Elysee Sarayı'nda özel oturum düzenledi.

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın Afrika'da temiz pişirme olanakları için 5 yıl içinde 100 milyon avro fon vereceği taahhüdünde bulundu.