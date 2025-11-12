Haberler

Fransa, ABD'nin Karayipler'deki Askeri Operasyonlarını Endişe ile İzliyor

Güncelleme:
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, G7 toplantısında ABD'nin Karayipler'deki askeri operasyonlarından duydukları endişeyi dile getirdi. Barrot, bu operasyonların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, gerilimin tırmanmasını önlemek istediklerini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ABD'nin Karayipler bölgesindeki "askeri operasyonlarından" endişe duyduklarını belirtti.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısına katılmak üzere Kanada'da bulunan Barrot, burada basına yaptığı açıklamada, ABD'nin Karayipler'deki "operasyonlarını" değerlendirdi.

Barrot, "Karayipler bölgesindeki askeri operasyonları endişeyle izledi çünkü bunlar uluslararası hukuku hiçe sayıyor." diyerek, Fransa'nın bölgede gerilimin tırmanışını engellemek istediğini dile getirdi.

G7 ülkelerinin tamamının uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçtan etkilendiğine işaret eden Barrot, bu ülkelerin bu konularla ilgili birlikte çalışmasının faydalı olacağını ifade etti.

Trump'ın kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.



