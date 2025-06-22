Fransa, ABD'nin İran'a Yönelik Nükleer Saldırısını Endişeyle Karşılıyor

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin İran'ın nükleer programına yönelik 3 tesise saldırısını endişeyle karşıladıklarını belirtti ve saldırının planlamasına katılmadıklarını ifade etti. Barrot, bölgedeki gerginliğin artmaması için taraflara itidal çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ABD'nin İran'ın nükleer programına ilişkin 3 tesisine yönelik saldırısını endişeyle not ettiklerini, saldırının planlamasına ve icrasına katılmadıklarını belirtti.

Barrot, ABD'nin İran'da 3 nükleer tesise saldırmasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın genişlemesine neden olabilecek gerginliğin artmasını engellemek adına taraflara itidal çağrısında bulunan Barrot, "ABD'nin İran'ın nükleer programına ilişkin 3 tesisine yönelik saldırısını endişeyle not ettik. Saldırının planlamasına ve icrasına katılmadık." ifadelerini kullandı.

Barrot, bu bağlamda, bölgedeki Fransızların, Fransız personelinin, ülkesinin ortakları ve çıkarlarının güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu kaydederek, "Fransa, İran'ın nükleer silahı elde etmesine sert bir şekilde karşı olduğunu birçok kez ifade etti." değerlendirmesini yaptı.

Fransa'nın İran'ın nükleer programı meselesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde müzakere edilerek kalıcı olarak çözülebileceğine inandığını ifade eden Barrot, ülkesinin ortaklarıyla beraber bu meselenin çözümüne katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Barrot, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığına yönelik açıklamasını not ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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