Fransa, ABD Büyükelçisi Kushner'i Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Fransa, ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'i, Yahudi karşıtlığıyla mücadelede Fransa'nın yetersiz kaldığına dair ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Fransa, Kushner'ın iddialarını reddetti ve bunların uluslararası diplomasi kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Fransa, ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'i, ülkede "Yahudi karşıtlığıyla mücadelede yeterli önlem alınmadığına" yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kushner'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta ülkedeki Yahudi karşıtı eylemlerin artışından endişe duyduğunu ve Fransız yetkililerin bununla mücadele etmek için yeterli önlem almadığını iddia ettiği belirtildi.

"Fransa, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Büyükelçi Kushner'ın mektuptaki ifadelerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kushner'ın iddialarının ülkelerin iç işlerine karışmama yükümlülüğünü düzenleyen 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "(İddialar) Fransa ile ABD arasındaki transatlantik işbirliğinin niteliğini ve müttefikler arasında bundan kaynaklanması gereken güven ile bağdaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Kusher'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.

