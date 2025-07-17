Fransa, 41 Yıl Sonra Lübnanlı Georges Abdallah'ı Serbest Bıraktı

Fransa'da mahkeme, 41 yıldır tutuklu bulunan Lübnanlı Georges Abdallah'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

Paris Temyiz Mahkemesi, Filistin destekçisi Abdallah'ın tahliye kararına yapılan itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, Fransa'daki en eski tutuklulardan biri olarak nitelenen Abdallah'ın şartlı tahliyesine hükmetti.

Paris Temyiz Mahkemesi, ülkenin güneyindeki Lannemezan Hapishanesi'nde bulunan Abdallah'ın 25 Temmuz'da tahliye edilerek Lübnan'a sınır dışı edilmesine karar verdi.

Abdallah, bir Amerikalı ve bir İsrailli diplomatın 1982'de Paris'te öldürülmesine suç ortağı olduğu gerekçesiyle 1987'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransa'da 1984'ten bu yana tutuklu olan 74 yaşındaki Abdallah, 2009'dan sonra tahliye edilmek için defalarca başvuruda bulunmuştu.