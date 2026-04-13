Fransa, barınma sorununa çözüm için 2030'a kadar 2 milyon yeni konut inşa edecek

Fransız hükümeti, ülkedeki barınma sorununa yönelik çözümler kapsamında 2030'a kadar 2 milyon konut inşa edileceğini açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Başbakan Sebastien Lecornu, Paris banliyösü Rosny-sous-Bois'da yaptığı konuşmada, hükümetin 2026 bütçesi kapsamında barınma sorununa ilişkin atılacak adımları değerlendirdi.

Barınmanın ülkenin "en acil konularından" olduğunu vurgulayan Lecornu, bu sorunun çözümü konusunda daha fazla bekleyemeyeceklerini kaydetti.

Lecornu, 2030 yılı itibarıyla her yıl 400 bin olmak üzere toplam 2 milyon konut inşa edeceklerini ve bunun hükümetin başlıca planları arasında olduğunu dile getirdi.

Fransa'da Dezavantajlılar için Konut Vakfının bu yıl yayımladığı rapora göre, ülke genelinde yaklaşık 350 bin evsiz bulunurken, 4,2 milyonu aşkın kişi kötü barınma koşulları altında yaşıyor.