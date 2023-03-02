Fransa 2022'de Rekor Düzeyde Uyuşturucu Ele Geçirdi

PARİS, 2 Mart (Xinhua) -- Fransa'da 2022 yılında 158 tondan fazla uyuşturucuya el konuldu. Fransa İçişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada bunun yeni bir rekor olduğunu söyledi.

Fransız yetkililer, 128,6 ton esrara el koydu. Bu, 2021 yılına göre yüzde 15 artış anlamına geliyor.

Bakanlık, geçen yıl ülkede ele geçirilen 27,7 ton kokainin yüzde 55'inin, Güney Amerika'da üretilen kokainin depolama ve aktarma noktaları olan Fransız Batı Hint Adaları ve Fransız Guyanası'ndan geldiğini belirtti. Yetkililer, 1,4 ton da eroin ele geçirdi.

Listede 273 kilogram amfetamin ve metamfetamin ile 1 milyon 543 bin 421 adet ecstasy/MDMA tableti de bulunuyor.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre 2022'de uyuşturucu kaçakçılarına darbe vurmaya yönelik 15.160 operasyon gerçekleştirildi ve 37.510 kişi hakim önüne çıkarıldı.