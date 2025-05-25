Frankfurt'ta Düzenlenen Ejderha Teknesi Yarışmasında Katılımcılar Kıyasıya Kürek Çekti
FRANKFURT, 25 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 1. Frankfurt Ejderha Teknesi Festivali sırasında Main Nehri üzerinde yarışan ejderha teknesi takımları, 24 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)
FRANKFURT, 25 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 1. Frankfurt Ejderha Teknesi Festivali sırasında Main Nehri üzerinde yarışan ejderha teknesi takımları, 24 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel