François Burgat: Gazze'ye İnsani Yardım Gönderen Aktivistleri Takdir Etti

Arap dünyası üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız siyaset bilimci François Burgat, Gazze'ye insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ambargosunu kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistleri takdir etti ve İsrail'in imajının her geçen gün daha kötüleştiğini söyledi.

Burgat, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 60. Oturumu kapsamındaki programlara katılmak üzere geldiği Cenevre'de, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın (Gazze için) ateşkes planının bir çözüm önermediğini kaydeden Burgat, Filistinlilerin kendi yöneticilerini seçme hakkının reddedildiğini ifade etti.

Burgat, ABD ve İsrail'in 2006'da seçilen ve Filistin yönetiminden eksiği olmayan Hamas'tan kurtulmak istediğini belirterek "Onlar silahsızlandırılmış bir devlet istiyor. Günün sonunda muhtemelen ateşkese yaklaşacağız ancak dünyanın Filistin sorununu çözmesine olanak sağlayacak makul bir siyasi anlaşmaya varamayacağız." dedi.

BM'nin, rejimler olmasa bile halkların çoğunluğunun İsrail'in tutumuna karşı olduğunu ortaya koyduğunu belirten Burgat, "Ancak bu durum bir güçler dengesi meselesi ve bu denge, uluslararası hukukun uygulanmasından yana değil, BM'den yana hiç değil. Son yıllarda yaşananların en kötüsü, Trump'ın seçilmesi oldu. Trump yalnızca Filistinlilerin değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünün de düşmanı." diye konuştu.

"Muhammed olsaydım, bu kadar rahat olmazdım"

Burgat, BM Güvenlik Konseyi'nin halk iradesinin dünya ölçeğinde uygulanmasına izin vermeyen 5 ülke tarafından gasbedildiğini belirtti.

Fransa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" suçlamasıyla yargılandığını söyleyen Burgat, bu davadan beraat ettiğini kaydetti.

Burgat, Avrupa Yahudi Derneğinin (EJA) temyize gitmesiyle gelecek aylarda yine mahkemeye çıkacağını ifade ederek şöyle devam etti:

"Ancak durumum o kadar da kötü değil. Adım François, Hristiyan ismi. Muhammed olsaydım, bu kadar rahat olmazdım. Müslüman olan tüm arkadaşlarıma da rahat verilmedi. Hem mali hem de adli olarak çok güçlü yaptırımlar uygulandı. Fransa'daki durum da bu ve pek de iyi değil."

"Söyleyebileceğim şey, sözlerin ötesine giderek eyleme geçen bu insanları övmek"

Gazze'ye yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistleri takdir eden Burgat, "Bu eylem sembolik olsa dahi söyleyebileceğim şey, sözlerin ötesine giderek eyleme geçen bu insanları övmek. Ancak durumun ve geleceğin iyi tarafına bakmak istiyorsak, İsrail'in imajının şu anda çok kötüleşmiş olması gerçeğidir. Her geçen gün daha da kötüleşiyor. Barışçıl yollarla filo, bu dönüşüme katıldı ve bu yüzden takdiri hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.