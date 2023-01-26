Fpv Özellikli Drone ile Tibet'i Keşfedin: Platoda At Yarışı
Güncel Haberler
At yarışı, Çin'in Tibet bölgesinde uzun bir geçmişi olan sportif ve eğlenceli bir faaliyet.Atlar, yarıştan önce rengarenk kurdeleler gibi süslerle donatılıyor.
At yarışı, Çin'in Tibet bölgesinde uzun bir geçmişi olan sportif ve eğlenceli bir faaliyet.
Atlar, yarıştan önce rengarenk kurdeleler gibi süslerle donatılıyor.
İnsanlar son sürat at binerek yaşama olan tutkularını ifade ediyorlar.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel