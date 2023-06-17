Bugün Fox kanalında yayınlanacak programlar arasında Yasak Elma, Bay Yanlış, İnadına Aşk, Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri, Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu, Kapımdaki Dedektif, Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi, FOX Ana Haber Hafta Sonu, Taçsız Prenses ve Kısmet yer alıyor.

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 Orta Sayfa

01:30 Yasak Elma

03:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kısmet

14:15 Kapımdaki Dedektif

14:45 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi

16:45 Kısmet

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

23:45 Kısmet