Fox Yayın Akışı
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Bugün Fox kanalında yayınlanacak programlar arasında Yasak Elma, Bay Yanlış, İnadına Aşk, Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri, Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu, Kapımdaki Dedektif, Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi, FOX Ana Haber Hafta Sonu, Taçsız Prenses ve Kısmet yer alıyor.
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 Orta Sayfa
01:30 Yasak Elma
03:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kısmet
14:15 Kapımdaki Dedektif
14:45 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi
16:45 Kısmet
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
23:45 Kısmet