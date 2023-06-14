Fox Yayın Akışı
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Bugün Fox kanalında yayınlanacak programlar arasında Bay Yanlış, İnadına Aşk, Çağla ile Yeni Bir Gün gibi diziler ve Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber gibi haber programları yer alıyor.
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:15 Program
03:45 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Program
22:30 Gülcemal
Kaynak: InterSinema.com / Güncel