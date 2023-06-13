Fox Yayın Akışı

Bugün Fox kanalında yayınlanacak olan programlar arasında Recep İvedik 5, Tetikçinin Oğlu, Bay Yanlış, İnadına Aşk, İlker Karagöz İle Çalar Saat, Çağla ile Yeni Bir Gün, En Hamarat Benim, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ve Program yer alıyor.