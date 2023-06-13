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Fox Yayın Akışı

Fox Yayın Akışı

Güncel Haberler

Bugün Fox kanalında yayınlanacak olan programlar arasında Recep İvedik 5, Tetikçinin Oğlu, Bay Yanlış, İnadına Aşk, İlker Karagöz İle Çalar Saat, Çağla ile Yeni Bir Gün, En Hamarat Benim, Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber ve Program yer alıyor.

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Recep İvedik 5

02:45 Tetikçinin Oğlu

05:00 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Program

22:30 Tetikçinin Oğlu

Kaynak: InterSinema.com / Güncel

Tetikçinin Oğlu İlker Karagöz Fox Güncel Haberler

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