FOX TV, Atatürk Dizisine Sahip Çıktı

FOX TV, Disney Plus Türkiye'nin yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisini yayınlama kararı aldı. Dizi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak ve ardından sinema filmi olarak vizyona girecek. İkinci film ise 2024 yazında FOX ekranlarında yer alacak.

FOX TV, Disney Plus Türkiye'nin yayınlamaktan vazgeçtiği iki filmden oluşan Atatürk dizisine sahip çıktı. Kanalın, konuya ilişkin açıklamasını FOX TV Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güner sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, "TV'ye özel ilk film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak ve ardından sinema filmi vizyona girecek. İkinci film ise 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film de 2024 yazında FOX ekranlarında yer almaya başlayacak" denildi.

Disney Plus Türkiye'nin 28 Ekim 2022'de ilk tanıtımını yayınladığı ve YouTube'da 2,5 milyona yakın görüntüleme alan 'Atatürk' dizisi "Orijinal dizi #Atatürk Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te sadece Disney+'ta" sözleriyle duyurulmuştu.

Disney Plus Türkiye, 29 Ekim 2023'te yayınlayacağını duyurduğu 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı.

ENGİN GÜNER: FOX TV İÇİN ATÜTÜRK KIRMIZI ÇİZGİDİR

FOX TV ise "Atatürk" dizisine sahip çıkarak, yayınlama kararı aldı. Konuya ilişkin açıklamayı, FOX TV Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güner sosyal medya hesabından duyurdu. Atatürk dizisinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX TV'de yayınlanacağına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından paylaşırken, "FOX TV için Atatürk kırmızı çizgidir. FOX TV için Atatürk, Türk milletinin atasıdır, Ulu Önderimizdir. FOX TV Atatürk filmine sahip çıkıyor, Cumhuriyetimizin 100. Yılında en güzel ve en yaygın şekilde yayınlanmasını sağlayacak" notunu düştü.

"TV'YE ÖZEL İLK FİLM, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA FOX KANALINDA YAYINLANACAK"

Güner'in sosyal medya üzerinden duyurduğu açıklamada, "FOX ve Lanistar Medya, 'Atatürk' içeriğini iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlayacak. TV'ye özel ilk film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak ve ardından sinema filmi vizyona girecek. İkinci film ise 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacak. Her iki film de 2024 yazında FOX ekranlarında yer almaya başlayacak. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu 'Atatürk'te Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Karamahmutoğlu üstleniyor. Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor" bilgisi paylaşıldı.

CENK SONER: 'ATATÜRK'Ü ÇOK DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ

Açıklamada, The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner'in de değerlendirmesine yer verildi. Soner, "Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, 'Atatürk'ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız" dedi.

SANER AYAR: GURUR DUYUYORUZ

Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar da "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında 'Atatürk'ü ekim ayından itibaren FOX'ta TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV'nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamaya göre, Atatürk filminin güncellenen yayın takvimi şöyle:

"29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında

3 Kasım, 1. film sinemalarda

22 Aralık, 2. film sinemalarda

2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında."