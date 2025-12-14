"FOTON Yılın Fotoğrafçılık Ödülleri" 6. kez sahiplerini buldu

Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "FOTON Yılın Fotoğrafçılık Ödülleri", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Fotoğraf dünyasından birçok ismi bir araya getiren törenin sunuculuğunu gazeteci Fuat Kozluklu üstlendi.

FOTON Yılın Fotoğrafçılık Ödülleri, bu yıl kapsamını genişleterek fotoğrafın hem sanatsal hem de belgesel, teknik ve toplumsal yönlerini daha görünür kılmayı hedefliyor. Bu doğrultuda programa 7 yeni kategori eklendi ve 30'dan fazla başlıkta ödül verildi.

Astro fotoğrafçılığından belgesel fotoğrafçılığa, düğün ve doğum fotoğrafçılığından drone ve havacılık fotoğrafçılığına, sahne, spor, su altı ve vahşi yaşam gibi alanlardan fotoğraf yayıncılığına uzanan geniş bir yelpazede verilen ödüller takdim edildi.

AA muhabirleri de ödül aldı

Bu sene "Yılın Astro Fotoğrafçısı" Aslı Aydın Bayer, "Yılın Belgesel Fotoğrafçısı" Burak Doğansoysal, "Yılın Doğum Fotoğrafçısı" Nazan Erden Uluçay, "Yılın Drone Fotoğrafçısı" Aslan Özcan ve "Yılın Düğün Fotoğrafçısı" Serenay Lökçetin oldu.

"Yılın Haber Röportaj Fotoğrafçısı" ödülü Anadolu Ajansından (AA) kıdemli foto muhabiri Murat Şengül'e takdim edildi. "Yılın Havacılık Fotoğrafçısı" Cem Doğut, "Yılın Kuş Fotoğrafçısı" Emin Yoğurtçuoğlu, "Yılın Manzara Fotoğrafçısı" Seyit Konyalı ve "Yılın Moda Fotoğrafçısı" Mert Terliksiz ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

"Yılın Portre Fotoğrafçısı" da Cem Talu, "Yılın Reklam Fotoğrafçısı" Emre Doğru, "Yılın Sahne Fotoğrafçısı" Gökçe Göksu, "Yılın Seyahat Fotoğrafçısı" Erhan Coral ve "Yılın Sokak Fotoğrafçısı" Nazile Bolat olarak açıklandı.

Ali Atmaca, spor fotoğrafçılığı alanında ödüle değer görüldü

Spor fotoğrafçılığı alanında AA İstanbul Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Ali Atmaca, su altı fotoğrafçılığında Erkan Balk ve vahşi yaşam/doğa fotoğrafçılığı kategorisinde Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ödül aldı.

"Yılın Yemek Fotoğrafçısı" İlkay Öztürk olurken, "Yılın Kavramsal Sanat Ödülü" Ömer Tevfik Erten'e verildi. Dijital üretim alanında "Yılın İçerik Üreticisi" ödülüne sosyal medyada Gezen Oğlak ismiyle tanınan Elif Akçivi değer görüldü.

"Yılın Fotoğraf Yayını" ödülü Ersin Berk'in "Türkiye'de Fotoğrafın Kültürel Kodları" çalışmasına takdim edildi. "Yılın Fotoğraf Kitabı" Selim Seval'in "İnsan" isimli çalışması olurken, "Yılın Fotoğraf Yayıncılığı" ödülü Fotoğraf Dergisi'ne layık bulundu. "Yılın Fotoğraf Küratörü" Demet Yıldız Dinçer oldu. "Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü" ise Çamlıbel Vakfına verildi.

"Sessiz Lens", "Yılın Fotoğraf Sergisi" ödülünü aldı

Anadolu Ajansının, Dr. Nevzat Yıldırım küratörlüğünde Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi'nde açılan World Press Photo'dan ödüllü Filistinli foto muhabirleri Mustafa Hassona ve Ali Jadallah'ın "Sessiz Lens" başlıklı sergisi ise "Yılın Fotoğraf Sergisi" ödülünü aldı.

Hassona, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "'Sessiz Lens' sergisi, hem benim hem de Ali Jadallah'ın fotoğraflarından oluşan Gazze'deki soykırımı anlatan bir sergiydi. Filistin halkının yaşadığı acıların fotoğraf aracılığıyla görünür kılınması çok anlamlı ve bu açıdan sergi küratöryal olarak etkili bir çalışma oldu." dedi.

Ödülün kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getiren Hassona, şunları kaydetti:

"Fotoğrafın toplum için taşıdığı rolü ve önemini görünür kılan bu tür etkinliklerde yer almaktan son derece mutluyum. Filistinli gazetecilerin onurlandırılmasını son derece önemli buluyorum. Bu takdir, Filistinli gazetecilerin dünyaya gerçeğin görüntüsünü aktarmaya devam etme konusundaki direncini ve kararlılığını güçlendiriyor. Bizi bu ödüle layık gören jüri üyelerine ve küratör Dr. Nevzat Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum."

Fotoğrafa uzun soluklu katkılarıyla öne çıkan kurum ve isimlerin de onurlandırıldığı törende, "Yılın Fotoğrafa Değer Katan Kurum Ödülü" Bülent Eczacıbaşı Vakfı Fotoğraf Araştırma Merkezi'ne (BEVFAM) verildi.

"Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü" Mehmet Coruş'un, "Yılın Genç Yetenek Ödülü" Delal Yıldız'ın olurken, "Yılın Özel Ödülü" Kamil Fırat'a, "Yılın Onur Ödülü" ise Nadir Ede'ye takdim edildi.