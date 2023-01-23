FOTOKAPANLA YABAN HAYATI ANALİZİ YAPILDI; TAHMİNDEN ÇOK AYI VE KURT GÖRÜLDÜ

İstanbulluların doğal güzelliği ve rahat ulaşımı nedeniyle en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Sakarya, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı zenginliğiyle de dikkati çekiyor. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden bir grup araştırmacı, Nisan 2022'den beri bölgede yaban hayatının doğal yaşamı, popülasyon takibi ve korunması amacıyla araştırmalar yürüttü. Araştırmada 29 noktaya video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip fotokapanlar yerleştirildi. Araştırmacılar, bu sayede Sakarya'da insan yoğunluğunun olduğu alanlarda da yaban hayatının zenginliğini görüntüledi. Fotokapanlara 9 ay içerisinde bozayı, tilki, yaban domuzu gibi birçok canlı türü yakalandı. Bilim insanları insan varlığının ve etkisinin yaban hayatına etkisini gözler önüne serdi.

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Yaban hayvanlarının besin sorunu yaşadığını belirten Biyolog Töke, "Bu yaşam alanlarının parçalanması/azalması sebebiyle besin bulma konusunda sıkıntı çekiyorlar dolayısıyla insan kaynaklı besinlere yaklaşma durumları söz konusu olabilir. O yüzden doğada piknik yaparken, kamp yaparken yiyeceklerimizi açıkta bırakmamak önemli bir korunma yöntemi olacaktır. Bizler de o bölgede hem tarımsal faaliyetler hem de kereste kesimi gibi diğer insan faaliyetlerinin bölgedeki doğal yaşamın durumuna etkilerinin analiz edilebilmesi için bu tarz doğa koruma çalışmalarına devam etmeyi planlıyoruz. Çünkü bu tarz bölgeye özgü çalışmalar ekosistem dinamiklerinin anlaşılmasında ve sonrasında koruma çalışlarının tasarlanması oldukça önemli" diye konuştu.