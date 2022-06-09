Fotoğrafın, Çin'deki akaryakıt zammını protesto eden insanları gösterdiği iddiası - Haberler

Fotoğrafın, Çin'deki akaryakıt zammını protesto eden insanları gösterdiği iddiası
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Sosyal medyada elden ele paylaşılan bir fotoğrafın, Çin'de akaryakıta yapılan zam sonrası protesto etmek için yüzlerce sürücünün otomobillerini bir otoyolun ortasında bıraktığı anlara ait olduğu öne sürüldü. Ancak işin aslı başka çıktı. Fotoğraf 30 Eylül 2012'de Çin'in Shenzhen şehrinden Sonbahar Ortası (Altın Hafta) Festivali'ne giden vatandaşların yaşadığı trafik sıkışıklığını gösteriyor.
Son dönemde ülkemizde akaryakıta gelen zamlar sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter'dan durumu eleştiren paylaşımlarda bulunuyor.
Paylaşılan bir fotoğrafta ise insanlar zammı protesto etmek için araçlarını yolda bırakıp gidecekleri yere yürüyerek gittiler. Protestodan 3 saat sonra ise yapılan zam geri alındı.
Fotoğrafın Çin'deki benzin zammını protesto edenleri gösterdiği iddiası tamamıyla yanlış. Söz konusu fotorğaf30 Eylül 2012 tarihinde Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen adlı şehirde yaşanan yoğun trafik sıkışıklığı sırasında kaydedilmiş. Söz konusu trafik, Çin takvimine göre (Ulusal Gün ve Altın Hafta olarak bilinen) 2 ulusal tatilin aynı güne denk gelmesi ve tatil boyunca otoyolların ücretsiz yapılması nedeniyle oluşmuş.
Associated Press (AP) fotoğrafçısı Ri Xi Sz tarafından 30 Eylül 2012'de çekilmiş. Fotoğraf Fotoğrafa Telegraph'ın 1 Ekim 2012'deki bir haberinde de yer verilmiş. Telegraph'ın haberine göre fotoğraf, Çin'in Shenzhen şehrinden Sonbahar Ortası (Altın Hafta) Festivali'ne giden vatandaşların yaşadığı trafik sıkışıklığını gösteriyor.