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Fotoğrafçı, 145 Bin Lira Değerindeki Makinesini Kargo Kıyafetli Dolandırıcıya Kaptırdı

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KARS'ın Kağızman ilçesinde fotoğrafçılık yapan Atakan Çiftçi, satışa çıkardığı 145 bin lira değerindeki fotoğraf makinesini, kargo kıyafetli dolandırıcıya kaptırdı. Çiftçi, 'Böyle dolandırılacağım aklımın ucundan geçmezdi. Kime güveneceğimize şaşırıp kaldık' dedi.

KARS'ın Kağızman ilçesinde fotoğrafçılık yapan Atakan Çiftçi (44), satışa çıkardığı 145 bin lira değerindeki fotoğraf makinesini, kargo kıyafetli dolandırıcıya kaptırdı. Çiftçi, "Böyle dolandırılacağım aklımın ucundan geçmezdi. Kime güveneceğimize şaşırıp kaldık" dedi.

Olay, 9 Eylül'de İstanbul'da meydana geldi. Kağızman ilçesinde yıllardır fotoğrafçılık yapan evli ve 4 çocuk babası Atakan Çiftçi, ikinci el fotoğraf makinesini sosyal medyada satışa çıkardı. Çiftçi'yi saat 22.39'da cep telefonuyla arayan ve adının Onur olduğunu ifade eden kişi, makineye talip oldu. Bu kişiyle 145 bin liraya anlaştığını ifade eden Atakan Çiftçi, "Şahsa fotoğraf makinesini İstanbul'da ikamet eden akrabamın iş yeri adresine göndereceğimi söyledim. Kendisinin nezaretinde makineyi inceleyip sonrasında ödeme yaparak teslim alabileceğini belirttim. Anlaştık ve 7 Eylül 2024 günü Kağızman ilçesindeki bir kargo ile fotoğraf makinesini İstanbul'da yaşayan akrabam Savaş Köroğlu'na gönderdim. 9 Eylül 2024 günü saat 11.00 sıralarında Savaş Köroğlu beni arayarak kargonun geldiğini söyledi. Ben de fotoğraf makinesini almak isteyen Onur adlı kişiyi arayıp kargonun ulaştığını söyledim. O şahıs da Savaş Köroğlu'nu cep telefonuyla arayıp makineyi 1 gün sonra gelip alacağını söylemiş. Aynı gün saat 13.49'da kargo çalışanlarının kıyafetlerini giyinen bir kişi Köroğlu'nun iş yerine gidip, 'Evrak eksiği var' diyerek kargoyu alması gerektiğini söylemiş. O saatten itibaren ne kargocuya ne de fotoğraf makinesini alacağını söyleyen kişiye ulaşamıyoruz. Zararım 145 bin TL. Beni zarara uğratan, kargo kıyafetli şahıstan ve beni arayarak kendini Onur olarak tanıtan kişiden davacı ve şikayetçiyim. Böyle dolandırılacağım aklımın ucundan geçmezdi. Kime güveneceğimize şaşırıp kaldık" diye konuştu.

'TOPLAMA ŞUBESİNE GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Savaş Köroğlu'na ait şirkette sekreter olarak çalışan B.O. verdiği ifadede, "9 Eylül 2024 günü Savaş Köroğlu'nun beklediği paket gelmişti. Aynı gün saat 14.00 sıralarında, esmer, sakallı 20-25 yaşlarında 1,70 boylarında turuncu renkli kargo kıyafeti giyinmiş erkek bir şahıs geldi ve bana 'Savaş Köroğlu'na gelen kargonun kamyondan iniş tutanağı tutulmamış, amirim acil bir şekilde teslim almamı söyledi' dedi. Ben de kargoyu nereye götüreceğini sorduğumda, toplama şubesine götüreceğini ve 2 saate kadar geri getireceğini belirtti. Bunun üzerine Savaş beyi aradım ve durumu anlattım. O da 'İki saate kadar geri getirecekse ver' dedi. Ben de kargoyu bu şahsa teslim ettim. Sonrasında bu şahıs geri gelmedi" dedi.

'TUTANAKLA TESLİM EDİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ'

Fotoğrafçılık yapan eniştesi Atakan Çiftçi'nin fotoğraf makinesi ile lensini internetten sattığını, ancak buranın güvenli olmadığını belirterek makineyi alıcı kişiye teslim etmesi için kargoyla kendisine gönderdiğini anlatan Savaş Köroğlu ise şunları söyledi:

"Atakan, fotoğraf makinesini alacak kişiye teslim etmem için kargo ile bana gönderdi. 9 Eylül 2024 günü saat 14.00 sıralarında ben iş gereği dışardayken bahse konu kargo iş yerime ulaşmış, iş yerine teslim edildikten yaklaşık 2-3 saat kadar sonra paketin geldiği kargo şirketinin kıyafetini giyen bir şahıs iş yerine gelerek kargonun tutanaksız teslim edildiği ve tutanak karşılığında teslim edileceğini bildirmesi üzerine sekreter hanımdan teslim almış ve iş yerinden ayrılmış. Sonrasında ben iş yerine geldiğimde bu olayı öğrendim ve kargoyu aradığımızda kargonun sistemde teslim edildi göründüğünü, onların böyle bir işlem ve kamera kayıtlarındaki şahsın çalışanları olmadığını belirtmesi üzerine dolandırıldığımızı anladık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Hırsızlık Kağızman Güvenlik 3-sayfa Güncel Suç

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