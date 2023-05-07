Fotoğraf tutkunları Sason'un doğal güzelliklerini objektiflere yansıttı

Batman'ın Sason ilçesini ziyaret eden fotoğraf tutkunları gördükleri doğal güzellikleri objektiflere yansıttı.

Ülkenin farklı illerinden gelen fotoğraf severler Batmanlı fotoğraf sanatçısı Orhan Kartal'ın rehberliğinde ilçenin doğal mekanlarını ziyaret etme fırsatı buldu.

Fotoğraf sanatçıları tarihi mekanların ve doğal güzelliklerin yanı sıra ilçeye özgü ters lale, Sason çileğini de objektiflerine yansıttı.

Ziyaretçiler adına açıklama yapan Hasan Hulki Muradi, İstanbul, İzmir, Adana, Zonguldak, Mersin'den 10 fotoğraf sanatçısı ile ilçeye geldiklerini belirterek, Orhan Kartal'a ev sahipliği yaptığı için teşekkür ettiklerini söyledi.

Sason'un güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulduklarını dile getiren Muradi, bu gezi sırasında kendilerine bilgiler veren Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş'a, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şehmus Coşkun ile gönüllü turizm elçiliği yapan Sabahattin Atalay'a teşekkür etti.

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