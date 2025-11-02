Haberler

Fotoğraf Tutkunları Muş'un Sonbahar Güzelliklerini Keşfediyor

Fotoğraf Tutkunları Muş'un Sonbahar Güzelliklerini Keşfediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Farklı illerden Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, sonbaharın sunduğu doğal güzellikleri ve tarihi mekanları fotoğrafladı. 13 kişilik grup, Murat Köprüsü ve yerel köylerde günlük yaşamı belgeledi.

Farklı illerden Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, kentte sonbahar mevsimiyle ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

Havaların serinlemesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen Muş'taki doğal güzellikler ve tarihi mekanlar doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'dan kente gelen fotoğraf tutkunlarından ve doğaseverlerden oluşan 13 kişilik grup da tarihi Murat Köprüsü ile Yoncalıöz ve Çengili köylerdeki günlük yaşamı, ekmek pişiren kadınları fotoğraf karelerine yansıttı.

İzmir'den gelen fotoğraf sanatçısı Sacide Arabağ, bölgenin ayrı bir güzelliğinin olduğunu söyledi.

Muş'un doğasını, coğrafi yapısını, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflamaya çalıştıklarını belirten Arabağ, "Beş günlük gezimizin son durağı burası oldu. İlk defa geliyorum. Tarihi Murat Köprüsü'nü fotoğrafladık. Köyleri gezdik. Bol fotoğraf çektik. Çok misafirperverler. Kadınlar bize tandırda pişirdikleri ekmekleri ikram etti. Çaylarını içtik. Doğasına, kültürüne hayran kaldım. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bursa'dan gelen Funda Sualper ise kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Buranın muhteşem doğası ve insanları var. Köydeki yaşamı, kış hazırlığını, tandırda ekmek pişiren kadınları fotoğrafladık. Güzel bir etkinlik oldu. Buraya tekrar geleceğim. Kentten güzel duygularla ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoncalıöz köyü sakinlerinden Mehmet Hanifi Aydın da "Farklı illerden gelen fotoğrafçıları misafir ettik. Köyümüzün fotoğraflarını çektiler. Onlara yardımcı olmaya çalıştık. Güzel zaman geçirmelerini sağladık." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

Kıtalar arası koşulan dünyanın tek maratonunu kazananlar belli oldu
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.