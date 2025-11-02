Fotoğraf Tutkunları Muş'un Sonbahar Güzelliklerini Keşfediyor

Farklı illerden Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, kentte sonbahar mevsimiyle ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

Havaların serinlemesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen Muş'taki doğal güzellikler ve tarihi mekanlar doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'dan kente gelen fotoğraf tutkunlarından ve doğaseverlerden oluşan 13 kişilik grup da tarihi Murat Köprüsü ile Yoncalıöz ve Çengili köylerdeki günlük yaşamı, ekmek pişiren kadınları fotoğraf karelerine yansıttı.

İzmir'den gelen fotoğraf sanatçısı Sacide Arabağ, bölgenin ayrı bir güzelliğinin olduğunu söyledi.

Muş'un doğasını, coğrafi yapısını, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflamaya çalıştıklarını belirten Arabağ, "Beş günlük gezimizin son durağı burası oldu. İlk defa geliyorum. Tarihi Murat Köprüsü'nü fotoğrafladık. Köyleri gezdik. Bol fotoğraf çektik. Çok misafirperverler. Kadınlar bize tandırda pişirdikleri ekmekleri ikram etti. Çaylarını içtik. Doğasına, kültürüne hayran kaldım. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bursa'dan gelen Funda Sualper ise kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Buranın muhteşem doğası ve insanları var. Köydeki yaşamı, kış hazırlığını, tandırda ekmek pişiren kadınları fotoğrafladık. Güzel bir etkinlik oldu. Buraya tekrar geleceğim. Kentten güzel duygularla ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoncalıöz köyü sakinlerinden Mehmet Hanifi Aydın da "Farklı illerden gelen fotoğrafçıları misafir ettik. Köyümüzün fotoğraflarını çektiler. Onlara yardımcı olmaya çalıştık. Güzel zaman geçirmelerini sağladık." dedi.