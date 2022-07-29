Fotoğraf: Rusya'nın Başkenti Moskova'da Flyboard Festivali MOSKOVA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da bir flyboard sporcusu bir parkta düzenlenen flyboard festivalinde performansını sergiliyor, 28 Temmuz 2022.Festivalde, farklı bölgelerden kadın ve erkek sporcular seyircilere hünerlerini sergiledi. MOSKOVA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da bir flyboard sporcusu bir parkta düzenlenen flyboard festivalinde performansını sergiliyor, 28 Temmuz 2022. Festivalde, farklı bölgelerden kadın ve erkek sporcular seyircilere hünerlerini sergiledi. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) Xinhua / Güncel Moskova Rusya Güncel Haberler

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