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Fotoğraf: Rusya'nın Başkenti Moskova'da Flyboard Festivali

Fotoğraf: Rusya'nın Başkenti Moskova'da Flyboard Festivali

MOSKOVA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da bir flyboard sporcusu bir parkta düzenlenen flyboard festivalinde performansını sergiliyor, 28 Temmuz 2022.Festivalde, farklı bölgelerden kadın ve erkek sporcular seyircilere hünerlerini sergiledi.

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MOSKOVA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da bir flyboard sporcusu bir parkta düzenlenen flyboard festivalinde performansını sergiliyor, 28 Temmuz 2022.

Festivalde, farklı bölgelerden kadın ve erkek sporcular seyircilere hünerlerini sergiledi. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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