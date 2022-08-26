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Pakistan'daki Çinli İşletmeler Sel Mağdurlarına Bağış Yaptı

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Pakistan'daki Çinli İşletmeler Sel Mağdurlarına Bağış Yaptı

İSLAMABAD, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong (ortada) ve Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimlerden Sorumlu Bakanı Ahsan Iqbal (sağdan ikinci), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen, Çinli işletmelerin Pakistan'daki sel mağdurları için yaptıkları...

İSLAMABAD, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong (ortada) ve Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimlerden Sorumlu Bakanı Ahsan Iqbal (sağdan ikinci), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen, Çinli işletmelerin Pakistan'daki sel mağdurları için yaptıkları bağışların devir teslim törenine katıldı, 25 Ağustos 2022. Pakistan'daki Çinli işletmeler Perşembe günü, Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA) tarafından düzenlenen törende ülkedeki sel mağdurları için 15,5 milyon Pakistan rupisinin (yaklaşık 71,340 ABD doları) üzerinde insani yardım yaptı. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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