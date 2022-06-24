Fotoğraf: Nablus'ta Öldürülen Filistinli İçin Cenaze Töreni Düzenlendi NABLUS, 24 Haziran (Xinhua) -- Nabil Ghanim'in cenazesi, Batı Şeria'nın Nablus şehrinde yas tutan yakınları tarafından taşınıyor, 23 Haziran 2022. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, Filistin irtibat bürosu, İsrail askerlerinin Nabil Ghanim'i şehrin yakınlarındaki güvenlik çitinin yakınında vurarak öldürdüğünü bildirdi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua) Xinhua / Güncel Sağlık Bakanlığı Filistin İsrail Güncel Haberler

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