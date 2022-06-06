Fotoğraf: "Kulaktaki Tahıl" Gününde Tarlada Çalışan Çiftçiler CENGONG, 6 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nde bulunan Cengong ilçesinin Dayou kasabasının Yixi köyünde, "Mangzhong" veya "Kulaktaki Tahıl" gününden önce tarlada çalışan çiftçiler görülüyor,... CENGONG, 6 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nde bulunan Cengong ilçesinin Dayou kasabasının Yixi köyünde, "Mangzhong" veya "Kulaktaki Tahıl" gününden önce tarlada çalışan çiftçiler görülüyor, 5 Haziran 2022. Bu yıl 6 Haziran'a denk gelen, Çin'in Ay Takvimi'ndeki 24 güneş sezonundan dokuzuncusu olan "Mangzhong" veya "Kulaktaki Tahıl", ekinlerin olgunlaşmasını ifade eder ve çiftçilerin işlerinin yoğunlaştığı bir dönemdir. (Fotoğraf: Tang Peng/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fotoğraf: 'Kulaktaki Tahıl' Gününde Tarlada Çalışan Çiftçiler - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.