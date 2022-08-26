Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'deki Komodo Ejderinin 12. Yaş Günü Kutlandı

Güncel Haberler

İsrail'deki Komodo Ejderinin 12. Yaş Günü Kutlandı

RAMAT GAN, 26 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarında bulunan Ramat Gan zooloji merkezindeki Sha'ul adındaki Komodo ejderi görülüyor, 25 Ağustos 2022. Komodo ejderi, Perşembe günü 12. yaş gününü kutladı.

RAMAT GAN, 26 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarında bulunan Ramat Gan zooloji merkezindeki Sha'ul adındaki Komodo ejderi görülüyor, 25 Ağustos 2022. Komodo ejderi, Perşembe günü 12. yaş gününü kutladı. (Fotoğraf: Gideon Markowicz/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tel Aviv İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title