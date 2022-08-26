İsrail'deki Komodo Ejderinin 12. Yaş Günü Kutlandı
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RAMAT GAN, 26 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarında bulunan Ramat Gan zooloji merkezindeki Sha'ul adındaki Komodo ejderi görülüyor, 25 Ağustos 2022. Komodo ejderi, Perşembe günü 12. yaş gününü kutladı.
RAMAT GAN, 26 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarında bulunan Ramat Gan zooloji merkezindeki Sha'ul adındaki Komodo ejderi görülüyor, 25 Ağustos 2022. Komodo ejderi, Perşembe günü 12. yaş gününü kutladı. (Fotoğraf: Gideon Markowicz/JINI/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel