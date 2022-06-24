Fotoğraf: İsrail'de 1200 Yıl Önceden Kalma Cami Kalıntıları Bulundu RAHAT, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde yer alan Bedevi kenti Rahat'ta yeni keşfedilen cami kalıntıları görülüyor, 23 Haziran 2022. İsrail Eski Eserler İdaresi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, İsrailli arkeologlar, 1200 yıl öncesinden kalan ender rastlanan bir kırsal cami ve lüks bir malikane keşfettiler. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua) Xinhua / Güncel İsrail Güncel Haberler

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