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/ FOTOĞRAF İPTALİ VE GÜNCEL FOTOĞRAF/ Kahvehanede kuzenini öldürdü

/ FOTOĞRAF İPTALİ VE GÜNCEL FOTOĞRAF/ Kahvehanede kuzenini öldürdü

Güncel Haberler

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Kahvehanede kuzenini öldürdü' başlıklı haberimizde cinayet şüphelisi olarak servis edilen Hüseyin K.'nın fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Kahvehanede kuzenini öldürdü' başlıklı haberimizde cinayet şüphelisi olarak servis edilen Hüseyin K.'nın fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir. Cinayet şüphelisi Hüseyin K.'nın güncel fotoğrafını  servis ediyoruz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

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