/ FOTOĞRAF İPTALİ VE GÜNCEL FOTOĞRAF/ Kahvehanede kuzenini öldürdü

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Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Kahvehanede kuzenini öldürdü' başlıklı haberimizde cinayet şüphelisi olarak servis edilen Hüseyin K.'nın fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir.
Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Kahvehanede kuzenini öldürdü' başlıklı haberimizde cinayet şüphelisi olarak servis edilen Hüseyin K.'nın fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir. Cinayet şüphelisi Hüseyin K.'nın güncel fotoğrafını servis ediyoruz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel