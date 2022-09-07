/ FOTOĞRAF İPTALİ / Sokakta cesedi bulunan 3 yaşındaki Iraklı Rayyan'ın akrabasına gözaltı
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Sayın yazı işleri müdürlerinin dikkatine, 'Sokakta cesedi bulunan 3 yaşındaki Iraklı Rayyan'ın akrabasına gözaltı' başlıklı haberimizde kullanılan Rayyan Hassım'ın fotoğrafı, kaynağından iptal edilmiştir.
Sayın yazı işleri müdürlerinin dikkatine,
'Sokakta cesedi bulunan 3 yaşındaki Iraklı Rayyan'ın akrabasına gözaltı' başlıklı haberimizde kullanılan Rayyan Hassım'ın fotoğrafı, kaynağından iptal edilmiştir. Rayyan Hassım'ın doğru olan fotoğrafı bu ekte verilmiştir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel