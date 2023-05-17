/ FOTOĞRAF İPTALİ/ Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı
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Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı' başlıklı haberimizdeki fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir.
Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı' başlıklı haberimizdeki fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel