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/ FOTOĞRAF İPTALİ/ Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı

/ FOTOĞRAF İPTALİ/ Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı

Güncel Haberler

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı' başlıklı haberimizdeki fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Kocasının tahrayla saldırdığı kadın, kucağındaki bebeği ile otomobilden atladı' başlıklı haberimizdeki fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Güncel Haberler

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