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/ FOTOĞRAF İPTALİ/ İzmir'de kahvehanedeki cinayete 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
/ FOTOĞRAF İPTALİ/ İzmir'de kahvehanedeki cinayete 3 tutuklama

Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, 'İzmir'de kahvehanedeki cinayete 3 tutuklama' başlıklı haberimizde servis ettiğimiz kişi fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir.

Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine,

'İzmir'de kahvehanedeki cinayete 3 tutuklama' başlıklı haberimizde servis ettiğimiz kişi fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.

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