Fotoğraf Hindistan'da Vat Savitri Puja Festivali Kutlanıyor - Haberler

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Fotoğraf Hindistan'da Vat Savitri Puja Festivali Kutlanıyor

Xinhua - Güncel
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Fotoğraf Hindistan'da Vat Savitri Puja Festivali Kutlanıyor

BHOPAL, 31 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'de düzenlenen Vat Savitri Puja Festivali vesilesiyle kadınlar banyan ağacına ibadet ediyor, 30 Mayıs 2022.

BHOPAL, 31 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'de düzenlenen Vat Savitri Puja Festivali vesilesiyle kadınlar banyan ağacına ibadet ediyor, 30 Mayıs 2022. Festivalde Hintli evli kadınlar gün boyu oruç tutup banyan ağacına ibadet ederek kocalarının uzun yaşaması için dua ediyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Mayıs India dua Güncel Haberler

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