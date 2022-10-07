Fotoğraf: Çin'in Güneyinde Yapılan Sahil Otoyolu 12 Şehirden Geçecek Güncel Haberler DANZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Danzhou şehrindeki bir sahil yolundan yansıyan manzara görülüyor, 6 Ekim 2022. Hainan'daki manzarasıyla ön plana çıkan sahil yolunun Danzhou bölümü şu anda yapım aşamasında. DANZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Danzhou şehrindeki bir sahil yolundan yansıyan manzara görülüyor, 6 Ekim 2022. Hainan'daki manzarasıyla ön plana çıkan sahil yolunun Danzhou bölümü şu anda yapım aşamasında. Otoyolun ana hattı 988,2 km uzunluğunda olacak. Karayolu, 12 kıyı kenti ve ilçe ile Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nden geçecek ve Hainan boyunca koyları, burunları, turistik yerleri ve sahil tatil bölgelerini birbirine bağlayacak. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 6 Ekim Güncel Haberler

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