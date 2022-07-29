Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Özbekistan'da - Haberler

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Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Özbekistan'da

Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanı Özbekistan'da

TAŞKENT, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'i ziyaretinde Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Norov ile biraraya geldi, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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TAŞKENT, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'i ziyaretinde Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Norov ile biraraya geldi, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Çin Dışişleri Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan Güncel Haberler

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