Çin'deki Yulong Nehri Manzarasıyla Dikkat Çekiyor Güncel Haberler YANGSHUO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guilin şehrine bağlı Yangshuo ilçesinde Yulong Nehri boyunca oluşan manzara görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua) YANGSHUO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guilin şehrine bağlı Yangshuo ilçesinde Yulong Nehri boyunca oluşan manzara görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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