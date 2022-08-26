Çin'deki Yulong Nehri Manzarasıyla Dikkat Çekiyor
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YANGSHUO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guilin şehrine bağlı Yangshuo ilçesinde Yulong Nehri boyunca oluşan manzara görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)
YANGSHUO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guilin şehrine bağlı Yangshuo ilçesinde Yulong Nehri boyunca oluşan manzara görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel