Fotoğraf: Çin'de Ulusal Gün Kapsamında Gece Etkinlikleri Düzenlendi Güncel Haberler HARBİN, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Cadde'sinde şekerden figür yapan bir halk sanatçısı, 5 Ekim 2022. Ulusal Gün tatili kapsamında düzenlenen çeşitli gece etkinlikleri, halkın boş vakitlerine renk katıyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)¦ HARBİN, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Cadde'sinde şekerden figür yapan bir halk sanatçısı, 5 Ekim 2022. Ulusal Gün tatili kapsamında düzenlenen çeşitli gece etkinlikleri, halkın boş vakitlerine renk katıyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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