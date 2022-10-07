Fotoğraf: Çin'de Ulusal Gün Kapsamında Gece Etkinlikleri Düzenlendi
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HARBİN, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Cadde'sinde şekerden figür yapan bir halk sanatçısı, 5 Ekim 2022. Ulusal Gün tatili kapsamında düzenlenen çeşitli gece etkinlikleri, halkın boş vakitlerine renk katıyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)¦
HARBİN, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Cadde'sinde şekerden figür yapan bir halk sanatçısı, 5 Ekim 2022.
Ulusal Gün tatili kapsamında düzenlenen çeşitli gece etkinlikleri, halkın boş vakitlerine renk katıyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel