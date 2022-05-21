Fotoğraf: Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde Protestocular İsrail Askeriyle Çatıştı - Haberler

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Fotoğraf: Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde Protestocular İsrail Askeriyle Çatıştı

Xinhua - Güncel
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Fotoğraf: Batı Şeria'nın Beit Dajan Köyünde Protestocular İsrail Askeriyle Çatıştı

NABLUS, 21 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protesto gösterisinin ardından İsrail askerleriyle yaşanan çatışmalar sırasında korunmak için kaçan göstericiler görülüyor, 20 Mayıs 2022.

NABLUS, 21 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protesto gösterisinin ardından İsrail askerleriyle yaşanan çatışmalar sırasında korunmak için kaçan göstericiler görülüyor, 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria, Protesto, İsrail, Mayıs, Güncel, Haberler

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