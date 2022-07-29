Fotoğraf: Baiyangdian Gölü'nde Çevre Koruma Çalışmaları SHİJİAZHUANG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaleti'nin Xiongan Yeni Bölgesi'nde yer alan Baiyangdian Gölü'ndeki Baer elmabaş patkaları ve beyaz gözlü elmabaş patkaları görülüyor, 22 Temmuz 2022. SHİJİAZHUANG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaleti'nin Xiongan Yeni Bölgesi'nde yer alan Baiyangdian Gölü'ndeki Baer elmabaş patkaları ve beyaz gözlü elmabaş patkaları görülüyor, 22 Temmuz 2022. Çin'in kuzeyindeki en büyük sulak alan ekosistemi olan Baiyangdian Gölü'nde, son yıllarda çevre koruma ve restorasyon çalışmaları sayesinde su kalitesinde önemli iyileşme kaydedildi. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hebei su Güncel Haberler

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