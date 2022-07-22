Fotoğraf: Atina Yakınlarında Meydana Gelen Orman Yangınının İzleri ATİNA, 22 Temmuz (Xinhua) -- 21 Temmuz 2022'de çekilen fotoğraf, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusundaki banliyölerde çıkan yangında yanan bir aracı gösteriyor. ATİNA, 22 Temmuz (Xinhua) -- 21 Temmuz 2022'de çekilen fotoğraf, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusundaki banliyölerde çıkan yangında yanan bir aracı gösteriyor. İtfaiyeciler alevlerin yeniden ortaya çıkmasını önlemek amacıyla mücadele ederken, Yunan hükümeti Perşembe günü yangına maruz kalan bölgeler için yeni destek tedbirleri açıkladı. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua) Xinhua / Güncel Yunanistan Güncel Haberler

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