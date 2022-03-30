Foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi
İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Güncel
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- Foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.
- Foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi
ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.
DKMP tarafından yerleştirilen foto-kapanlar, Bartın'da bulunan Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki su samurlarını görüntüledi. Su samurlarının suda eğlendiği anlar DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.