Fort Stewart Askeri Üssü'nde Silahlı Saldırı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırgan nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı ve kayıpların olduğu bildirildi.

Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üste aktif bir silahlı saldırgan olduğu belirtildi.

Bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Olayda kayıplar olduğu belirtiliyor ve olay devam ediyor." ifadesi kullanıldı, ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.