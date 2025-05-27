Fort Lauderdale'de Sürat Teknesinde Patlama: 11 Yaralı

Fort Lauderdale'de Sürat Teknesinde Patlama: 11 Yaralı
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Florida'nın Fort Lauderdale kentinde 13 kişiyi taşıyan bir sürat teknesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı. Olay, teknenin kıyıdan ayrılmak isterken gerçekleşti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

NEW YORK, 27 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde 13 kişiyi taşıyan bir sürat teknesinde patlama yaşandı.

ABD Sahil Güvenliği'nin açıklamasına ve basında yer alan haberlere göre pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen olayda yaklaşık 11 kişi yaralandı. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Patlama, New River Triangle kıyısında demirlemiş haldeki sürat teknesinin kıyıdan ayrılmaya çalıştığı sırada meydana geldi.

Fort Lauderdale İtfaiye Kurtarma sözcüsü Frank Guzman, teknede bulunan insanların suya savrulduğunu söyledi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Yerel itfaiye müfettişleri, Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu ve Fort Lauderdale Polisi patlamanın nedenini belirlemek için araştırma yürütüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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