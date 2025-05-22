Forkliftten Düşen 3 İşçi Yaralandı

Forkliftten Düşen 3 İşçi Yaralandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada, forkliftten düşen 3 işçi yaralandı. Olay, iş makinesiyle yapılan çalışma sırasında meydana geldi. Yaralı işçilerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada forkliften düşen 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Dilovası OSB'de faaliyet gösteren bir saç fabrikasında iş makinesi forkliftin kasasında çalışma yaptıkları sırada 3 işçi, kasayla birlikte yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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