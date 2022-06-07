Forkliftle elektrik tellerini koparan operatörün ehliyetine 10 yıl el koyuldu - Haberler

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, forkliftin bomunu kaldırarak, elektrik tellerini koparan operatör Binali Taci'nin 3,22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü olarak araç kullanmaktan daha önce belgesi alınan Taci'nin 2032 yılına kadar ehliyetine el koyuldu.

Emek Mahallesi'nde Binali Taci'nin kullandığı 34001113661 plakalı forklift, bomu kalkmış halde 3020 Sokak'ta kavşaktaki tellere çarptı. Kopan tellerden çıkan ses ve ışık patlamaları sonrası kesinti oluşurken, başka araç hasar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye arıza ekipleri ve polis geldi. Forklifti kullanan Binali Taci'nin 3,22 promil alkollü olduğu belirlendi. Taci'nin ehliyetine alkollü olarak araç kullanmaktan el koyulduğu da tespit edildi.

Öte yandan araç sahibine de 'sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak'tan 3 bin 674 lira ceza uygulandı.