Forkliftin enerji hatlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Forkliftin enerji hatlarına zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Güncel
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, forkliftin elektrik tellerini kopararak zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, forkliftin elektrik tellerini kopararak zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Binali Taci'nin kullandığı forklift, Emek Mahallesi'nde bomu kalkmış halde elektrik tellerine çarptı. Kopan tellerden çıkan ses ve ışık patlamaları sonrası kesinti oluştu, olayda tellerin çarptığı bir otomobil de hasar gördü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve arıza ekipleri sevk edildi. Forklift operatörü Taci'nin alkollü olarak araç kullandığı belirlendi. Taci'nin daha önce ehliyetine alkollü olarak araç kullanmaktan el koyulduğu da tespit edildi.

Taci'ye sürücü belgesi alınmasına rağmen 3'üncü kez alkollü olarak araç kullanmaktan toplamda 7 bin 348 lira para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 10 yıl süreyle el konuldu.

Öte yandan forklit sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 lira ceza uygulandı.

Görüntülerde, bomu kalkmış forkliftin elektrik tellerini koparması ve tellerde meydana gelen şaseden dolayı ışık patlamaları görülüyor.

AA / Güncel

Manavgat Tragger Antalya Güncel Haberler

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