Forklift yüklü tır alev topuna döndü

Ankara'da bir anda alev alan forklift yüklü tır, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Sincan'da meydana gelen olayda forklift yüklü bir tır, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA