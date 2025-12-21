Konya'da forkliftin altında kalan işçi öldü
Konya'nın Selçuklu ilçesinde hareket halindeki forkliftin altında kalan işçi, hayatını kaybetti. Olay, ilçedeki bir iş yerinde meydana geldi.
Merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan yabancı uyruklu Muhammed El Zaid, dengesini kaybederek hareket halindeki forkliftin önüne düştü.
Forkliftin sürücüsü, Muhammed El Zaid'i fark etmeyerek üzerinden geçti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zaid'in cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel