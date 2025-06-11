Forklift ile Çarpışan Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, forkliftle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Olayda, forkliftin geri manevra yaparken bisiklete çarpması sonucu sürücü yola savruldu ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde forkliftle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kızılırmak Mahallesi'nde, Eray Akkaya'nın kullandığı forkliftin tıra malzeme yükledikten sonra yaptığı geri manevra sırasında, Mehmet Demirtaş idaresindeki elektrikli bisiklet forkliftin kaldırma çubuklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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