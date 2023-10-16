"Forex yatırımı" vaadiyle 24 kişinin dolandırılmasına ilişkin 159 sanığa dava

"Forex yatırımı" vaadiyle 24 mağduru yaklaşık 40 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen, aralarında suç örgütü elebaşı Türker Ak'ın da bulunduğu 159 sanık hakkında 6 ila 248 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Forex yatırımı" vaadiyle 24 mağduru yaklaşık 40 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen, aralarında suç örgütü elebaşı Türker Ak'ın da bulunduğu 159 sanık hakkında 6 ila 248 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1322 sayfalık iddianamede, 24 mağdur "müşteki", 8'i firari, 19'u tutuklu 159 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle "müşteri temsilcisi", "yatırım uzmanı" adı altında örgüt üyelerinin mağdurlarla iletişime geçtiği, bu görüşmelerde sanıkların kod adı kullandıkları ve internet sitelerinin yurt dışı menşeili olduğu ifade edildi.

Mağdurlardan elde edilen gelirin izinin kaybedilmesi amacıyla 201 paravan şirket kurulduğu kaydedilen iddianamede, söz konusu şirketlerin hesabına aktarılan parayı yönlendiren, banka şubelerinden çeken kişilerin farklı örgüt üyelerinden oluştuğu, paraların önce dövize daha sonra da "Balansfx", Amorfx" ve "Mobilfx" isimli şirketlerin hesabına aktarıldığı belirtildi.

Örgüt üyeleri adına paravan şirket kuruldu

İddianamede, örgüt elebaşı Türker Ak'ın banka hesaplarında yapılan incelemede, kendisine ait paravan şirketin sermaye bildirimi ile banka hesaplarındaki para transferinin orantısız olduğu aktarılarak, sanığın üzerine kayıtlı firma üzerinden haksız kazanç sağlandığı, bunların dışında yine örgüt içerisinde Forex işlemlerinden elde edilen paraların izinin kaybedilmesi için paravan şirket kurulması için örgüte üye kazandırılması amacıyla talimatlar verdiği, örgüte bu şekilde kazandırılan şüpheliler adına paravan şirketler kurulmaya devam edildiği belirtildi.

Söz konusu paravan şirketlerin İngiltere ve Karadağ merkezli olduğu belirtilen iddianamede, mağdurlardan yasa dışı elde edilen paraların transferine ilişkin çok sayıda hesap hareketinin belgesi de yer aldı.

Mağdurların güvenini sağlamak için ilk etapta para kazandırdılar

İddianamede, sanıkların mağdurlara başlangıçta belirli miktarlarda para kazandırarak güven sağladıkları ancak bir süre sonra zarar etmeye başladıklarında işlemlerin kapanmaması adına teminat adı altında yeniden para yatırmasını istedikleri vurgulanarak, mağdurların sürekli zarar etmesi üzerine dolandırıldığını anladıkları ifade edildi.

Mağdur Serkan Karaçanak'ın ifadesi yer alan iddianamede, pandemi döneminde borsa ile ilgilenmeye başladığını, bu süreçte kendisini Cansu Yılmaz isimli kişinin arayarak yüksek kazanç vaadiyle "Balansfx" isimli siteye yönlendirmesiyle üye olduğunu, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda verilen hesap numaralarına para yatırmaya başladığını söylediği aktarıldı.

Hesap numaralarının Türkiye'ye ait bankalarda olması nedeniyle güvendiğini, yönlendirmelerle para yatırmaya devam ettiğini, bu süreçte kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan Serkan Demir isimli kişi tarafından da arandığını anlatan Karaçanak, aynı yönlendirmelerle para transferinde açıklama bölümüne işlem ayrıntısı belirtmeden para gönderdiğini söylediği kaydedildi.

"Balansfx" isimli siteden, dolandırıcı olduğunu öğrenmesi nedeniyle şikayetçi olduğunu belirten Karaçanak, sitenin önce kapandığını, ardından yeniden "Balansfx1" ve "Balansfx2" ismiyle devam ettiğini, şu an sitenin "14balansfx.com" ismiyle dolandırıcılık faaliyetlerine devam ettiğini, çok sayıda kişinin bu yöntemle mağdur edildiğini belirtti.

İddianamede ifadesi bulunan örgüt lideri Türker Ak'ın ise üzerine kayıtlı paravan şirketi, eski patronu Mehmet Öztürk'ün yönlendirmesiyle 2020 yılında açtığını, "Balansfx", Amorfx" ve "Mobilfx" isimleriyle "Forex" işi yapan şirketleri duymadığını söylediği kaydedildi.

Üzerine kayıtlı şirketin banka hesaplarına gelen ve giden para hareketliliğinin "araç alım satımı, ticari taksilerin plaka işlemleri, çalışanların yevmiyeleri" gibi durumlardan dolayı olduğunu iddia eden Ak, örgüt yöneticisi Murat Dönmezoğlu'nun şirketinin taşınma işlemleri amacıyla mağdur İbrahim Çabalak ile görüşmeler yaptığını, diğer görüşmeleri hatırlamadığını, bu görüşmeleri Murat Dönmezoğlu'nun yaptırmış olabileceğini, telefonuna gelen SMS'lerdeki para transferlerinin neden olduğunu bilmediğini ifade etti.

İddianamede, sanıkların 2021-2023 arasındaki eylemleriyle 24 mağdurun yaklaşık 40 milyon lira zarara uğradığı aktarıldı.

Ceza istemleri

İddianamede aralarında suç örgütü elebaşı Türker Ak'ın da bulunduğu 20 sanık hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 100'er yıldan 248'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Toplam 137 sanığın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurulan örgüte üye olma" suçlarından 98'er yıldan 244'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, 1 sanığın "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 97 yıldan 242 yıl 8 aya hapsi öngörüldü.

Başka bir sanık hakkında ise benzer suçlardan 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.